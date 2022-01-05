Мировое кино: чего ждать от 2022 года. Продолжение

Чем дальше в наступивший год, тем меньше надежности в прогнозах. Будем, конечно, предполагать, что кинотеатры больше не закроются, что пандемия не сорвет запланированные съемки, что графики не будут снова сдвигаться.

Исходя из этой предпосылки, поверим, что 26 мая нас ждет боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косинского с Томом Крузом и Дженнифер Коннелли. Это новая встреча с героем франшизы, одним из лучших авиаторов ВМС США Питом Митчеллом, который даже через тридцать лет безупречной службы не растерял своих боевых качеств. Хотя сама франшиза, на мой взгляд, пойдя на взлет еще в 1986 году, со временем на глазах теряет свежесть фантазии и былую энергию.

1 июня на экран обещают выпустить драму "Ника" Василисы Кузьминой и Александра Андрющенко. Это байопик о судьбе Ники Турбиной - юной поэтессы, которую считали вундеркиндом: ее первый сборник "Черновик" с предисловием Евгения Евтушенко вышел, когда автору исполнилось 8 лет. В десятилетнем возрасте "чудо-ребенок" принял участие в международном поэтическом фестивале на Венецианской биеннале, где Ника получила главный приз "Золотой лев". Как часто бывает с вундеркиндами, ее взросление оказалось мучительным, полным разочарований, метаний, отчаяния, попыток удержать улетевшую славу. Она снималась в кино, мечтала об актерском поприще, много пила, вела беспорядочный образ жизни и погибла в 27 лет. Идея фильма о ней принадлежит дебютантке в полнометражном кино Василисе Кузьминой. В роли подросшей Ники Елизавета Янковская, в роли ее матери - Анна Михалкова.

На 15 июня запланирована премьера экшн-боевика "Скоростной поезд" (Bullet Train). Брэд Питт в роли наемного убийцы помещен в пространство мчащегося поезда, где еще четверо едут туда же и с той же задачей. Проблема в том, что только один должен добраться до цели живым. Среди участников смертельной гонки все та же непременная участница всех суперскоростных экшн Садра Буллок. Режиссер Дэвид Литч - тот, который снимал "V как вендетта".

24 июня выходит долгожданный "Элвис" - байопик, как вы догадались, об Элвисе Пресли. В роли короля рок-н-ролла Остин Батлер из боевика "Мертвые не умирают", его менеджера полковника Тома Паркера играет Том Хэнкс. Ждать от фильма можно многого: в режиссерском кресле австралиец Баз Лурмэн, знаменитый создатель таких мюзиклов, как "Только в танцевальном зале", "Мулен Руж", "Ромео + Джульетта".

Репертуар летних отпускных месяцев по традиции насыщен развлекательными однодневками и крупных премьер не содержит. Зато уже 1 сентября свершатся "Преступления будущего" - новая встреча с мрачными предсказаниями Дэвида Кроненберга. Действие картины происходит в не столь отдаленном будущем, когда синтетика окончательно станет средой обитания человечества, и людям придется привыкать к этому искусственно созданному миру. Но в таких условиях необратимым изменениям подвергнется и сама человеческая природа, деформируется ее биологический состав. Герой фильма популярный шоумен Сол Тенсер превратил в коммерческое зрелище прорастание и удаление "лишних" органов в собственном теле. В процессе участвуют Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Кристен Стюарт.

Кадр из фильма "Преступления будущего". Фото: kinopoisk.ru

"Тень Караваджо", 14-я режиссерская работа Микеле Плачидо, выйдет на наши экраны 6 октября. Великого художника XVII века автор фильма считает вечным "бунтарем без причины", рок-звездой, опередившей свое время. Папа Павел V отдает приказ секретным службам Ватикана расследовать убийство соперника Караваджо, после чего он решит, удовлетворить ли ходатайство приговоренного к смертной казни художника о помиловании. Тень - это следователь, распутывающий загадку гения, в этой роли Филипп Гаррель. В роли Караваджо - Риккардо Скамарчо. Играют также Изабель Юппер и сам Плачидо в роли кардинала дель Монте.

Кадр из фильма "Тень Караваджо". Фото: kinopoisk.ru

20 октября грянет "Декабрь" - новинка от Клима Шипенко о последних днях Сергея Есенина, о его любви к Айседоре Дункан, которая прибывает в Россию, чтобы уговорить поэта уехать из СССР. И вот он уже в Ленинграде, вокруг клубится рой бандитов, проституток, сутенеров и провокаторов из "органов". В роли Есенина - конечно же, Александр Петров, Айседора - Мария Валешная ("Когда я брошу пить", "О чем говорят французы").

Кадр из фильма "Декабрь" Фото: kinopoisk.ru

21 октября нас ждет романтическая комедия Ола Паркера "Билет в рай" с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в ролях разведенной пары. Экс-супруги снова объединятся, чтобы убедить дочку не повторять роковую ошибку, которую они совершили, поженившись, четверть века назад.

3 ноября выйдет долгожданное продолжение юношеской любовной истории, начатой фильмом Андрея Зайцева "14+" 2015 года, у которого только на YouTube более 14 млн просмотров, не считая аудиторию кинотеатров всего мира. Жанр нового фильма режиссер определяет как смесь драмы и комедии - драмеди. Герои "14+: продолжения" за минувшее время, конечно, изменились, а к проблемам с родителями добавились проблемы с поступлением в вуз и с армией. В ролях Глеб Калюжный и Ульяна Васькович.

18 ноября - страшная месть женщин мужскому роду: на экраны выйдет драма "Она сказала", возвращающая нас к феминистскому движению MeToo и процессу всесильного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Кэри Маллиган и Саманта Мортон играют журналисток из "Нью-Йорк таймс", расследования которых и привели Вайнштейна на скамью подсудимых.

24 ноября обещают показать премьеру историко-политического фильма Николая Лебедева "Нюрнберг" о международном трибунале над военными преступниками - нацистами, развязавшими Вторую мировую войну. Сюжет картины основан на подлинных исторических документах, ее жанр объединит в себе достоинства детектива, триллера и романтической драмы.

Кадр из фильма "Нюрнберг". Фото: kinopoisk.ru

16 декабря 2022 года наступит день, прихода которого синеманы жаждут уже дюжину лет - на экраны должен выйти "Аватар-2" Джеймса Кэмерона. Мы вернемся на Пандору и примем участие в путешествии, равного которому не было в кино. Кэмерон всегда был перфекционистом и терпеливо ждал, когда технологии, развиваясь, достигнут уровня, позволяющего реализовать его фантазии. В 2009 году "Аватар" продемонстрировал новаторские качества спецэффектов, изображения и звука, сегодня эти качества доступны любому блокбастеру. Стало быть, Кэмерон придумал что-то такое, чего и сегодня нет. Значительная часть метража "Аватара-2" происходит под водой: главная среда обитания героев - океан. Для этого разработаны новые системы подводных съемок. Актеры должны научиться держаться под водой, не оставляя пузырьков воздуха. Сигурни Уивер смогла пробыть под водой, затаив дыхание более чем на шесть минут и блистательно осуществив все свои ролевые функции. Этот рекорд перекрыла Кэйт Уинслет. Чтобы актеры в студии смогли воспроизвести ощущения, какие испытывает человек в экстриме, Кэмерон вместе с ними несколько дней жил в тропическом лесу на Гавайях. Готовили на кострах, пили воду из листьев - это было, как назвал опыт режиссер, "одиссеей чувственной памяти". Снимались Кэйт Уинслет, Миель Йео, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон.

Закольцовывая наш обзор новинок года 22 декабря выйдет музыкальный байопик I Wanna Dance with Somebody ("Я хочу с кем-нибудь танцевать") о блистательном пути от безвестности к всемирной славе Уитни Хьюстон - величайшей поп-звезды стиля ритм-н-блюз. В этой роли Наоми Аки ("Доктор Кто"), снимались также Стэнли Туччи и Дэниел Вашингтон. Фильм поставила актриса и режиссер Кейси Леммонс ("Черное Рождество").

…А кроме того, есть много проектов, которые еще в работе, и пока неизвестно, выйдут ли они в наступившем году. Это, в частности, "заколдованный фильм" по мотивам "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова: к нему уже подступался, но вовремя отказался Николай Лебедев ("Экипаж"), а тем временем свой 800-миллионный проект запустил Михаил Локшин ("Серебряные коньки") с Евгением Цыгановым в роли Мастера и Юлией Снигирь - Маргаритой. Картина будет называться "Воланд", что само по себе обещает новые акценты в любимой всеми истории. В заглавной роли немецкий актер Аугуст Диль.