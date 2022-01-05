На Окинаве могут ужесточить ограничения из-за вспышки коронавируса

Власти японской префектуры Окинава планируют ужесточить ограничительные меры из-за новой вспышки коронавируса.

Так, 5 января на самом южном острове страны было зарегистрировано 623 новых случая заражения COVID-19. Сопоставимый суточный рост заболеваемости фиксировался там около четырех месяцев назад, сообщает телерадиокомпания NHK. При этом за весь период пандемии на Окинаве выявлено около 52 тысяч человек с опасной инфекцией.

В региональной администрации с тревогой указывают на скорость, с которой распространяется COVID-19 среди местных жителей. Так, 2 января специалисты обнаружили на острове 51 человека с коронавирусом, спустя сутки этот показатель увеличился до 131 человека, а 4 января достиг 225 человек. Для сравнения - в Токио 5 января было обнаружено 390 заразившихся.

По мнению некоторых экспертов, если в ближайшее время не принять срочные меры, направленные на предотвращение новой вспышки коронавируса на Окинаве, ситуация с заболеваемостью там может выйти из-под контроля. Губернатор префектуры Дэнни Тамаки уже передал свои озабоченности представителям центральных властей страны. Так, глава региона провел телефонные переговоры с министром Дайсиро Ямагивой, который в японском кабмине отвечает в том числе и за борьбу с COVID-19.

Не исключено, что рост заражения коронавирусом на Окинаве спровоцировали дислоцированные там военнослужащие США. Накануне на размещенных на японском острове американских базах фиксировались вспышки заболевания инфекцией.