Названы автомобили, владеть которыми выгоднее всего

Эксперты сравнили затраты на эксплуатацию представленных в России автомобилей и выяснили, какими моделями владеть наиболее выгодно. Как оказалось, в некоторых сегментах лидерами по этому показателю стали далеко не самые популярные автомобили.

Автомобильная экономия

Эксперты назвали автомобили, владеть которыми наиболее выгодно. Методика оценки учитывала основные расходы, которые падают на плечи владельца вместе с покупкой автомобиля - страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо и др. Иными словами, это те затраты, которые несет владелец в процессе эксплуатации машины. Для удобства сравнения различных моделей эти затраты приводятся в рублях на 1 километр пробега.

Всего в исследовании "Автостата" приняли участие более 150 моделей и 370 модификаций. Итоговый результат по модели учитывает региональные особенности стоимости владения и объемы продаж каждой модификации. Основными параметрами для расчета были взяты: период владения автомобилем - 3 года, суммарный пробег - 45 тыс. км, возраст владельца - 35 лет, стаж вождения - 10 лет.

"Безусловно, многие перед покупкой автомобиля, особенно в текущий период, учитывают предстоящие затраты на его эксплуатацию. Стоимость содержания массовой модели будет отличаться от машины премиального уровня: совокупный размер расходов складывается в зависимости от сегмента автомобиля, его мощности, размера транспортного налога, расхода топлива, частоты эксплуатации и многих других параметров, которые, конечно, у всех водителей будут разные. Основываясь на приблизительных расчетах, клиент делает выбор в пользу той или иной модели. Сегодня только одна покупка автомобиля является самой основной и ощутимой статьей расходов", - комментирует заместитель генерального директора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев.

В свою очередь, технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов отмечает, что для тех автомобилистов, которые приобретают бюджетные машины стоимостью до 1,5 млн рублей, доступная стоимость эксплуатации авто - одни из важнейших критериев выбора модели.

Покупатель эконом-сегмента рассчитывает, прежде всего, стоимость страховки, риски угона авто, цены на запчасти и надежность модели, то есть, количество обращений в сервисный центр. Те же, кто покупают автомобиль стоимостью от 2,5 млн рублей и выше цена владения в пересчете на километр пробега не будет иметь определяющего значения. Наибольшие траты при эксплуатации - стоимость ТО и комплектующих. Оказывает влияние на стоимость владения и бренд: например, Renault Duster и Nissan Terrano - практически идентичные автомобили, но автоконцерн позиционирует Terrano в более высоком сегменте, поэтому запчасти и сервисное обслуживание для него обходятся дороже.

Икс-фактор

Итак, среди моделей В-класса лидером по стоимости владения стал Lada Xray с показателем 7,5 рублей на 1 км пробега. Немногим дороже обходятся владельцам автомобили Lada Granta (7,6 руб./км) и Vesta (7,7 руб./км).

Таким образом, самыми выгодными с точки зрения затрат на эксплуатацию в этом сегменте являются модели АвтоВАЗа, а не более современные и надежные массовые иномарки, такие как Renault Logan и Sandero, Kia Rio и Hyundai Solaris, Volkswagen Polo. Стоит при этом отметить лидерство в данном рейтинге не самой популярной модели Lada Xray, которая является перелицованной версией Renault Sandero Stepway, хотя он в тройку лидеров не попал.

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрия Ярыгина, Xray незначительно опередил "Гранту" за счет чуть меньших расходов на каско и топливо. Официальные показатели расхода топлива у моделей близки, однако Xray допускает использование бензина АИ-92, а у Lada Granta предписан АИ-95, который соответственно дороже. Понятно, что большая часть владельцев "Грант" заправляет свои автомобили топливом АИ-92, однако при расчетах использовались технические характеристики и допуски завода-изготовителя.

Между тем, Lada Granta традиционно выигрывает у таких массовых иномарок, как Renault Logan и Kia Rio в расходах на техническое обслуживание, замену резины и транспортный налог, добавляет Максим Рязанов.

Рекордсменом в "гольф"-классе стала Skoda Octavia - стоимость владения этим автомобилем составила 8,8 рублей на км. Со значительным отрывом от нее следуют две модели Kia - Ceed (10,2 руб./км) и Cerato (10,5 руб./км).

Как поясняют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр", безусловное лидерство Skoda Octavia в С-сегменте обусловлено, прежде всего, низким расходом топлива этой модели - 5,5 литра на 100 км, тогда как у того же Kia Ceed этот показатель составляет 7,3 литра на 100 км.

"Кроме того, владельцы автомобилей Kia Ceed обозначают частые поломки катализаторов и чувствительность свечей зажигания, замена которых обойдется в 40 тысяч и примерно 3 тыс. рублей соответственно. У Skoda Octavia при увеличении пробега поломки не такие масштабные - трещины на пластиковом корпусе термостата, поршневые кольца, а это значит, что статья расходов на запчасти соответственно меньше, чем у корейского седана", - говорит Максим Рязанов.

Китайская арифметика

Среди компактных кроссоверов B-класса самым выгодным по содержанию признан китайский Geely Coolray, чей результат составил 9,1 рублей на км. Немного дороже обходятся владельцам Lada Niva Legend (9,4 руб./км) и Kia Seltos (9,5 руб./км). Последний, таким образом, обошел по стоимости владения соплатформенный Hyundai Creta, который является самым популярным "паркетником" в нашей стране.

По оценкам ГК "АвтоСпецЦентр", у Kia Seltos меньшие расходы на топливо и на сервисные услуги по сравнению с Hyundai Creta. Что касается лидерства Geely Coolray в этом сегменте, то оно во многом объясняется тем, что несмотря на то, что китайский кроссовер дороже того же "Селтоса", его эксплуатация не требует больших затрат, так как комплектующие и расходники производства КНР традиционно дешевле, чем у других производителей.

Среди моделей SUV (C) в выигрыше окажутся владельцы Renault Duster (8,9 руб./км), Renault Kaptur (9,4 руб./км) и Nissan Terrano (9,8 руб.). А вот в подсегменте SUV (D) в тройку лидеров по стоимости владения вошли УАЗ "Патриот" (10,5 руб.), Chery Tiggo 8 Pro (11,5 руб.) и Skoda Kodiaq (11,7 руб.).

"Chery Tiggo 8 Pro и Skoda Kodiaq не сильно отличаются по расходам на эксплуатацию, ведь практически все полноприводные кроссоверы имеют примерно одинаковый расход топлива. В городском цикле у Skoda Kodiaq он даже ниже - 9 литров на 100 км по сравнению с 11,5 литрами у Chery Tiggo 8 Pro. Однако у владельцев чешского внедорожника выше транспортный налог - 9000 рублей при 7650 рублей для обладателей китайского SUV, и дороже стоимость первых двух ТО - 14400 рублей у Chery Tiggo 8 Pro и 36900 рублей у Skoda Kodiaq", - констатируют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".

Как отмечает Максим Рязанов, обслуживание китайских автомобилей всегда обходится дешевле, чем европейских, прежде всего, благодаря более низкой стоимости комплектующих и расходников. Этим же во многом объясняется и лидерство в своем классе отечественного внедорожника УАЗ "Патриот".