Названы автомобили, владеть которыми выгоднее всего

Эксперты назвали автомобили, владеть которыми наиболее выгодно. Методика оценки учитывала основные расходы, которые падают на плечи владельца вместе с покупкой автомобиля - страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо и др. Иными словами, это те затраты, которые несет владелец в процессе эксплуатации машины. Для удобства сравнения различных моделей эти затраты приводятся в рублях на 1 километр пробега.
Всего в исследовании "Автостата" приняли участие более 150 моделей и 370 модификаций. Итоговый результат по модели учитывает региональные особенности стоимости владения и объемы продаж каждой модификации. Основными параметрами для расчета были взяты: период владения автомобилем - 3 года, суммарный пробег - 45 тыс. км, возраст владельца - 35 лет, стаж вождения - 10 лет.
"Безусловно, многие перед покупкой автомобиля, особенно в текущий период, учитывают предстоящие затраты на его эксплуатацию. Стоимость содержания массовой модели будет отличаться от машины премиального уровня: совокупный размер расходов складывается в зависимости от сегмента автомобиля, его мощности, размера транспортного налога, расхода топлива, частоты эксплуатации и многих других параметров, которые, конечно, у всех водителей будут разные. Основываясь на приблизительных расчетах, клиент делает выбор в пользу той или иной модели. Сегодня только одна покупка автомобиля является самой основной и ощутимой статьей расходов", - комментирует заместитель генерального директора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев.
В свою очередь, технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов отмечает, что для тех автомобилистов, которые приобретают бюджетные машины стоимостью до 1,5 млн рублей, доступная стоимость эксплуатации авто - одни из важнейших критериев выбора модели.
Покупатель эконом-сегмента рассчитывает, прежде всего, стоимость страховки, риски угона авто, цены на запчасти и надежность модели, то есть, количество обращений в сервисный центр. Те же, кто покупают автомобиль стоимостью от 2,5 млн рублей и выше цена владения в пересчете на километр пробега не будет иметь определяющего значения. Наибольшие траты при эксплуатации - стоимость ТО и комплектующих. Оказывает влияние на стоимость владения и бренд: например, Renault Duster и Nissan Terrano - практически идентичные автомобили, но автоконцерн позиционирует Terrano в более высоком сегменте, поэтому запчасти и сервисное обслуживание для него обходятся дороже.
Итак, среди моделей В-класса лидером по стоимости владения стал Lada Xray с показателем 7,5 рублей на 1 км пробега. Немногим дороже обходятся владельцам автомобили Lada Granta (7,6 руб./км) и Vesta (7,7 руб./км).
Таким образом, самыми выгодными с точки зрения затрат на эксплуатацию в этом сегменте являются модели АвтоВАЗа, а не более современные и надежные массовые иномарки, такие как Renault Logan и Sandero, Kia Rio и Hyundai Solaris, Volkswagen Polo. Стоит при этом отметить лидерство в данном рейтинге не самой популярной модели Lada Xray, которая является перелицованной версией Renault Sandero Stepway, хотя он в тройку лидеров не попал.
По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрия Ярыгина, Xray незначительно опередил "Гранту" за счет чуть меньших расходов на каско и топливо. Официальные показатели расхода топлива у моделей близки, однако Xray допускает использование бензина АИ-92, а у Lada Granta предписан АИ-95, который соответственно дороже. Понятно, что большая часть владельцев "Грант" заправляет свои автомобили топливом АИ-92, однако при расчетах использовались технические характеристики и допуски завода-изготовителя.
Между тем, Lada Granta традиционно выигрывает у таких массовых иномарок, как Renault Logan и Kia Rio в расходах на техническое обслуживание, замену резины и транспортный налог, добавляет Максим Рязанов.
Рекордсменом в "гольф"-классе стала Skoda Octavia - стоимость владения этим автомобилем составила 8,8 рублей на км. Со значительным отрывом от нее следуют две модели Kia - Ceed (10,2 руб./км) и Cerato (10,5 руб./км).
Как поясняют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр", безусловное лидерство Skoda Octavia в С-сегменте обусловлено, прежде всего, низким расходом топлива этой модели - 5,5 литра на 100 км, тогда как у того же Kia Ceed этот показатель составляет 7,3 литра на 100 км.
"Кроме того, владельцы автомобилей Kia Ceed обозначают частые поломки катализаторов и чувствительность свечей зажигания, замена которых обойдется в 40 тысяч и примерно 3 тыс. рублей соответственно. У Skoda Octavia при увеличении пробега поломки не такие масштабные - трещины на пластиковом корпусе термостата, поршневые кольца, а это значит, что статья расходов на запчасти соответственно меньше, чем у корейского седана", - говорит Максим Рязанов.
Среди компактных кроссоверов B-класса самым выгодным по содержанию признан китайский Geely Coolray, чей результат составил 9,1 рублей на км. Немного дороже обходятся владельцам Lada Niva Legend (9,4 руб./км) и Kia Seltos (9,5 руб./км). Последний, таким образом, обошел по стоимости владения соплатформенный Hyundai Creta, который является самым популярным "паркетником" в нашей стране.
По оценкам ГК "АвтоСпецЦентр", у Kia Seltos меньшие расходы на топливо и на сервисные услуги по сравнению с Hyundai Creta. Что касается лидерства Geely Coolray в этом сегменте, то оно во многом объясняется тем, что несмотря на то, что китайский кроссовер дороже того же "Селтоса", его эксплуатация не требует больших затрат, так как комплектующие и расходники производства КНР традиционно дешевле, чем у других производителей.
Среди моделей SUV (C) в выигрыше окажутся владельцы Renault Duster (8,9 руб./км), Renault Kaptur (9,4 руб./км) и Nissan Terrano (9,8 руб.). А вот в подсегменте SUV (D) в тройку лидеров по стоимости владения вошли УАЗ "Патриот" (10,5 руб.), Chery Tiggo 8 Pro (11,5 руб.) и Skoda Kodiaq (11,7 руб.).
"Chery Tiggo 8 Pro и Skoda Kodiaq не сильно отличаются по расходам на эксплуатацию, ведь практически все полноприводные кроссоверы имеют примерно одинаковый расход топлива. В городском цикле у Skoda Kodiaq он даже ниже - 9 литров на 100 км по сравнению с 11,5 литрами у Chery Tiggo 8 Pro. Однако у владельцев чешского внедорожника выше транспортный налог - 9000 рублей при 7650 рублей для обладателей китайского SUV, и дороже стоимость первых двух ТО - 14400 рублей у Chery Tiggo 8 Pro и 36900 рублей у Skoda Kodiaq", - констатируют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".
Как отмечает Максим Рязанов, обслуживание китайских автомобилей всегда обходится дешевле, чем европейских, прежде всего, благодаря более низкой стоимости комплектующих и расходников. Этим же во многом объясняется и лидерство в своем классе отечественного внедорожника УАЗ "Патриот".