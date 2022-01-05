Песков: Путин обязательно посетит рождественскую службу

Президент России Владимир Путин собирается посетить рождественское богослужение в одном из храмов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Обязательно посетит. Место сообщим", - ответил Песков ТАСС на вопрос, планирует ли глава государства продолжить традицию и посетить праздничное богослужение в каком-либо храме за пределами Москвы.

В прошлом году президент встретил Рождество в церкви Николы на Липне, что расположена в Новгородской области. А в 2020-м он праздновал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.