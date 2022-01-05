Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил ввести режим чрезвычайного положения в Алматинской области. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Режим ЧП будет действовать с 12:30 сегодняшнего дня до 0:00 19 января, на этот период введен комендантский час с 23:00 до 7:00.

Начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев назначен комендантом региона на время ЧП.

Во время действия чрезвычайного положения, в частности, будет усилена охрана общественного порядка, запрещены забастовки, ограничен въезд в Алматинскую область, а также выезд из нее.

Ранее Токаев принял отставку правительства, которое продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Этому предшествовали митинги в крупных городах Казахстана. Вышедшие на улицу люди потребовали снизить цены на сжиженный газ.