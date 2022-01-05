РАН: Международные организации признают российские вакцины в этом году

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что международные организации могут признать российские вакцины от коронавируса в этом году. По словам Сергеева, которые приводит ТАСС, в их число войдет и Всемирная организация здравоохранения.

При этом, как отметил президент РАН, российским производителям нужно добиваться соответствующего уровня контроля за выпуском вакцин.

"В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю", - сказал Александр Сергеев.

Ранее в ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V". По словам представителя организации Маргарет Харрис, причина - в проверке технологических процессов, которая требует много времени, так как необходимо выяснить все подробности и провести инспекцию.