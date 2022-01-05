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05.01.2022 09:36
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании убийства девочки в Костроме

Текст: Наталья Козлова
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет оперативный доклад о расследовании уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме от и.о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области С. Болтышова.

Напомним, что 4 января девочка вышла на улицу на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись. Сейчас задержаны двое подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело девочки нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие планирует просить суд отправить их под стражу. Глава СК России поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Кроме того, председатель СК поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан Д. Чернятьеву повторно доложить о расследовании уголовного дела и о принятых мерах для восстановления нарушенных прав семей с детьми-инвалидами. Об этой истории уже писали СМИ. Людям было предоставлено жилье, в котором жить нельзя. СК тогда возбудил дело о халатности. Ход расследования уголовного дела председателем Следственного комитета поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также Бастрыкин потребовал доложить о принимаемых следствием мерах для помощи в восстановлении прав граждан из Нижегородской области. Эти люди - жильцы дома, частично разрушенного в июле 2020 года после утечки газа. Следственными органами СК по Нижегородской области расследуются уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Люди на личном приему жаловались Бастрыкину на затягивание сроков предоставления им жилья и другие проблемы. Позже в СМИ появилась информация о том, что люди получили компенсации за утраченные квартиры. Председатель СК поручил и.о. руководителя следственного управления по Нижегородской области А.Дынькову оперативно доложить о выполнении его поручений после приема граждан.

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