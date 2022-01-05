Число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронеже выросло до 15

В результате столкновения рейсового автобуса с бетонным ограждением виадука в Воронеже пострадали 15 человек, среди них двое детей, сообщили в ГУ МВД по региону. Ранее правоохранители сообщали об 11 пострадавших.

- Водитель и 14 пассажиров доставлены в больницу. После оказания помощи большинство пострадавших отпущено домой, госпитализированы две женщины: 53 и 66 лет, - а также 9-летняя девочка и 10-летний мальчик, - рассказали полицейские.

Авария произошла 4 января в 13.20. ЛиАЗ врезался в полуметровое бетонное ограждение виадука на Московском проспекте. От удара у автомобиля оторвалось переднее колесо. По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса не справился с управлением.