ГИБДД рекомендует объезжать трассу М-4 из-за крупного ДТП

Госавтоинспекция советует водителям не выезжать на трассу М-4 "Дон" из-за плохой погоды и крупного ДТП в Тульской области.

- В связи со сложившимися погодными условиями и крупным ДТП в Тульской области госавтоинспекция советует заранее перестроить маршрут и выбрать пути объезда, по возможности отказаться от поездок и остаться дома, - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Московской области. Ранее тульские полицейские предупредили водителей о снегопаде и посоветовали не садиться за руль.

Напомним, на 217 км трассы в Киреевском районе столкнулось более 50 автомобилей - среди них скорая помощь. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей. На трассе образовался многокилометровый затор в сторону Москвы. МЧС развернуло на М-4 мобильный пункт обогрева для водителей.