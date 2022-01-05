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05.01.2022 16:59
Рубрика: Происшествия

ГИБДД рекомендует объезжать трассу М-4 из-за крупного ДТП

Текст: Антон Валагин (Тула)

Госавтоинспекция советует водителям не выезжать на трассу М-4 "Дон" из-за плохой погоды и крупного ДТП в Тульской области.

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- В связи со сложившимися погодными условиями и крупным ДТП в Тульской области госавтоинспекция советует заранее перестроить маршрут и выбрать пути объезда, по возможности отказаться от поездок и остаться дома, - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Московской области. Ранее тульские полицейские предупредили водителей о снегопаде и посоветовали не садиться за руль.

Напомним, на 217 км трассы в Киреевском районе столкнулось более 50 автомобилей - среди них скорая помощь. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей. На трассе образовался многокилометровый затор в сторону Москвы. МЧС развернуло на М-4 мобильный пункт обогрева для водителей.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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