На месте крупного ДТП на трассе М-4 развернут передвижной пункт МЧС

Спасатели МЧС на месте массового ДТП на трассе "Дон" развернули мобильный пункт обогрева. Для извлечения пострадавших личным составом применялся аварийно-спасательный инструмент "СПРУТ".

"Спасатели ликвидируют последствия крупного ДТП в Тульской области. 05 января 2022 года в 13:15 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о ДТП на 217 км. федеральной автодороги М-4 "Дон", в результате которого произошло столкновение нескольких транспортных средств. Есть пострадавшие. В районе происшествия образовался затор в сторону г. Москвы. Движение не остановлено, осуществляется по объездному пути. На место выдвинулся передвижной пункт обогрева", - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек личного состава и шесть единиц техники.