Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве 8 января

В конце недели в Москве резко похолодает. Температура воздуха понизится сразу на 11 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, 8 января в центре европейской части России начнется интересный процесс. Резко повысится атмосферное давление, усилятся морозы. В темное время суток - от 10-14 градусов ниже нуля, в светлое - от 5 до 10 со знаком минус. Синоптик добавил, что до конца новогодних каникул москвичей ожидает "хорошая зимняя погода".

Ранее сообщалось, что 5 января в столице потеплеет до 0 градусов, усилится ветер, начнется снег. Самые интенсивные осадки прогнозируются в период с 15 до 18 часов. При сильном ветре, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду, начнется метель, видимость улучшится до 1,5-2 тысячи метров. Велика вероятность задержек авиарейсов.