Возбуждено дело по факту гибели четырех человек в Тейково Ивановской области

СК по Ивановской области возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" по факту гибели четырех человек в городе Тейково Ивановской области.

Напомним, 4 января в квартире одного из домов, расположенных по улице Социалистическая города Тейково, обнаружены тела 54-летних мужчины и женщины, а также их сыновей 1991-го и 1998-го года рождения.

Следователи и криминалисты сразу выехали на место ЧП. При осмотре тел никаких повреждений, свидетельствующих о криминальном характере их смерти, не обнаружено. По предварительным данным, семья погибла от отравления угарным газом.

Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все причины произошедшего.