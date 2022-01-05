Мошенник обманул жительницу Магадана на 780 тысяч рублей

Жительница Магадана перечислила 780 тысяч рублей мошеннику.

Женщина хотела купить снегоход, нашла подходящее объявление в Интернете, после чего связалась с "продавцом". Тот попросил внести полную предоплату. Гражданка согласилась и перевела указанную сумму. После этого продавец перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в ближайший отдел МВД.

"Следователями городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Максимальная санкция - лишение свободы на срок до шести лет", - сообщает УМВД по Магаданской области.