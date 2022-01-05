Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе ликвидирован

На Амурском газоперерабатывающем заводе произошло локальное возгорание газа.

В 6:06 утра по местному времени сработала штатная система пожаротушения в связи с возгоранием на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Информация об этом опубликована на официальной странице ГПЗ в Instagram.

Возгорание оперативно ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы самому предприятию и окрестным населенным пунктам нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру области, по факту возгорания ведомство организовало проверку.