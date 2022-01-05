В Амурской области до 2030 года построят 3 млн квадратных метров жилья

В Амурской области до 2030 года введут три миллиона квадратных метров жилья. Об этом рассказал министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков. В Приамурье существенно вырос спрос на жилье. Специалисты связывают это с началом действия в 2020 году ряда льготных ипотечных программ - "Дальневосточная ипотека", "Сельская ипотека", "Ипотека с госучастием". Также существенно увеличился и спрос на индивидуальные жилые дома.

Из-за пандемии коронавируса амурские застройщики не могут привлекать строителей из Китая. Они нашли выход в том, что активно приглашают на работу специалистов из других регионов России, стран СНГ и по механизму ввоза высококвалифицированной иностранной рабочей силы из других государств. Кроме того, организации привлекают студентов и выпускников учебных заведений региона. Правительство области выплачивает стипендии студентам ссузов области, которые совмещают учебу и работу на стройке.