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05.01.2022 06:20
Рубрика: Общество

В Амурской области до 2030 года построят 3 млн квадратных метров жилья

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области до 2030 года введут три миллиона квадратных метров жилья. Об этом рассказал министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков. В Приамурье существенно вырос спрос на жилье. Специалисты связывают это с началом действия в 2020 году ряда льготных ипотечных программ - "Дальневосточная ипотека", "Сельская ипотека", "Ипотека с госучастием". Также существенно увеличился и спрос на индивидуальные жилые дома.

Что делается в Приамурье для развития строительной отрасли

Из-за пандемии коронавируса амурские застройщики не могут привлекать строителей из Китая. Они нашли выход в том, что активно приглашают на работу специалистов из других регионов России, стран СНГ и по механизму ввоза высококвалифицированной иностранной рабочей силы из других государств. Кроме того, организации привлекают студентов и выпускников учебных заведений региона. Правительство области выплачивает стипендии студентам ссузов области, которые совмещают учебу и работу на стройке.

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