В ЕАО сын "беспокойной" тигрицы Лазовки ищет собственный участок

В Еврейской автономной области сын тигрицы Лазовки начал самостоятельную жизнь. Он отправился искать собственный участок. Об этом сообщают в центре "Амурский тигр".

Сама Лазовка в прекрасной форме - специалисты заключили это по недавно сделанным фотографиям полосатой хищницы. Лазовка теперь все чаще отмечается на фотоловушках на одном участке с тигром Громом. Это ученые узнают с помощью GPS-ошейника, который помогает отслеживать передвижения тигрицы.

Лазовка - одна из хищниц, выпущенных на волю специалистами центра "Амурский тигр" в 2018 году. Кроме нее покорять дикую природу отправились в разное время самка Филиппа и самец Сайхан. Лазовка время от времени удивляла специалистов своим поведением. В частности, она регулярно посещает Китай. Из-за этого ученые дали ей шуточное прозвище "Беспокойная дама".