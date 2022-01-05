В Астрахань доставили тела погибших в ДТП под Рязанью

Погибшие в автомобильной аварии в Рязанской области доставлены в Астрахань. Идет процедура их передачи родственникам. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Instagram.

Тела погибших опознаны. Кроме того, в результате ДТП госпитализированы 13 человек.

"Состояние троих больных, находящихся в реанимациях рязанских клиник, стабильное. Улучшилось самочувствие 10 человек, в том числе 2 детей, находящихся на лечении в больнице г. Скопин", - сообщил Бабушкин.

По его информации, 6 января планируется провести консилиум, чтобы определить возможно ли перевезти пострадавших в Астрахань специальным транспортом.

Как писала "РГ" ДТП случилось 2 января в Скопинском районе Рязанской области. Шедший из Москвы в Астрахань рейсовый автобус столкнулся с опорой железнодорожного моста. В результате аварии погибли пять человек: две женщины и трое мужчин, среди которых - водитель автобуса. Всего в автобусе находилось 50 пассажиров, включая троих детей и двоих водителей.