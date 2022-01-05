Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана

На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Мир-24".

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки, которые начались после протестов жителей городов Жанаозен и Актау Мангистауской области против высоких цен на топливо.

В ходе обращения к нации Токаев сообщил, что в Алма-Ате толпы бандитов избивают военных, издеваются над ними и водят голыми по улице. Он подчеркнул, сложившаяся обстановка угрожает безопасности всех жителей.