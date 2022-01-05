Токаев: В Алма-Ате бандиты избивают военных и водят их голыми по улице

В Алма-Ате толпы бандитов избивают военных, издеваются над ними и водят голыми по улице. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации.

"Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улице, подвергают насилию женщин, грабят магазины​​​. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты", - сказал Токаев.

По его словам, в Алма-Ате происходят массовые нападения на правоохранителей, есть убитые и раненые. Президент отметил, что у хулиганствующих элементов четко прослеживается организованность, что "свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

"Именно заговорщиков", - подчеркнул Токаев.

Напомним, второго января в Казахстане начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны. Демонстрации переросли в столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Ранее стало известно, что Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане режим чрезвычайного положения до 19 января.