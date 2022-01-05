Сенатор: Власти Казахстана могут самостоятельно справиться с ситуацией

Власти Казахстана в состоянии самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

2 января в Казахстане начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны. Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

"Мы исходим из того, что это союзное дружественное государство может самостоятельно с этим справиться и уже предпринимает шаги в этом направлении", - заявил Карасин РИА Новости.

Сенатор выразил уверенность в том, что решения властей по урегулированию ситуации будут адекватными и она вскоре войдет в нормальное русло.