СМИ: В Казахстане снесли памятник Назарбаеву

В городе Талдыкорган снесли памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал KazTAG.

На появившихся в сети кадрах видно, что памятник, установленный в 2016 году, снесли с постамента, а сам он раскололся на две части. Напомним, Талдыкорган является административным центром Алма-Атинской области.

В Казахстане продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Ранее по всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения.