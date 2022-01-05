Токаев обратился к ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы

"Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ [c просьбой] оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", - сказал президент.

Он отметил, что обращение к партнерам по ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным.

Напомним, в Казахстане продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся после протестов жителей городов Жанаозен и Актау Мангистауской области против высоких цен на топливо. После того, как демонстрации перекинулись на другие города страны и переросли в столкновения с правоохранителями, Токаев ввел режим чрезвычайного положения во всей стране. Известно минимум о восьми жертвах беспорядков среди силовиков.