В Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь

В Алма-Ате отключены интернет и телефонная связь. Как сообщает ТАСС, телефонные звонки невозможно совершить даже в роуминге.

Ранее сегодня организация NetBlocks, анализирующая работу интернета, сообщила об отключении интернета по всему Казахстану.

Напомним, второго января в республике начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны. Демонстрации переросли в столкновения митингующих с силовиками. Ранее стало известно, что Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане режим чрезвычайного положения до 19 января.