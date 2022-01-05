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05.01.2022 15:21
Рубрика: В мире

В Казахстане отключили интернет

Текст: Диана Ковалева

В Казахстане отключили интернет. Об этом свидетельствуют данные организации NetBlocks, анализирующей работу интернета.

В Казахстане ограничено железнодорожное движение из-за режима ЧП

"Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений", - говорится в Twitter организации.

На данный момент из-за рубежа действительно невозможно зайти на сайты некоторых государственных органов и компаний Казахстана.

Второго января в Казахстане начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны. Утром пятого января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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