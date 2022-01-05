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05.01.2022 11:15
Рубрика: Власть

В МИД РФ сообщили, кто будет представлять Россию на заседании Совета с НАТО

Текст: Диана Ковалева
Российскую сторону на заседании Совета Россия-НАТО будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Он также пояснил, что в предстоящем заседании примет участие он сам и представители Минобороны.

Фото: РИА Новости
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"Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности", - цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, то, на каком уровне на предстоящей встрече будут представлены военные НАТО, будет показателем готовности альянса к серьезному разговору.

"Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, то мы исходим из того, что в этом заседании будут участвовать высокопоставленные военные со стороны НАТО. Это, кстати, будет показателем их готовности к действительно серьезному разговору, деловому, по всем существенным аспектам военной безопасности в Европе… Наша делегация будет сформирована именно с учетом решения этой задачи", - сказал Грушко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что созвал заседание Совета Россия-НАТО на 12 января. Ожидается, что на повестке дня будут вопросы, связанные с европейской безопасностью, в частности, с Украиной.

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