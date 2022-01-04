Совет Россия-НАТО обсудит евробезопасность, Украину и сокращение рисков

На первом за два года заседании Совета Россия-НАТО (СРН), которое назначено на 12 января в Брюсселе, предполагается обсудить евробезопасность, Украину, меры по снижению рисков и военную транспарентность в действиях российских и натовских вооруженных сил. Об этом написал в Twitter 4 января генсек НАТО и председатель СРН Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: Стрингер / РИА Новости
"Я созвал Совет Россия - НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков. Содержательный диалог по этой повестке будет в интересах всех сторон", - указал Столтенберг.
В преддверии заседания СРН главы МИД стран-членов НАТО проведут 7 января видеоконференцию, на которой обсудят требования России по евробезопасности, а также ситуацию на границе с Украиной.
Российскую делегацию на заседании возглавит замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, который ранее был постпредом РФ при НАТО.
МИД РФ опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности
Согласно документу, Россия предлагает Соединенным Штатам отказаться от создания военных баз на территории стран, ранее входивших в СССР и не входящих в НАТО.
Кроме того, Москва и Вашингтон откажутся от размещения ядерного оружия на территории других государств, а также ликвидируют уже существующую инфраструктуру для развертывания такого вида оружия вне своих границ.
В российском МИД отметили, что проекты договоров были переданы американцам 15 декабря. "Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.