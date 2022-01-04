Совет Россия-НАТО обсудит евробезопасность, Украину и сокращение рисков

"Я созвал Совет Россия - НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков. Содержательный диалог по этой повестке будет в интересах всех сторон", - указал Столтенберг.

В преддверии заседания СРН главы МИД стран-членов НАТО проведут 7 января видеоконференцию, на которой обсудят требования России по евробезопасности, а также ситуацию на границе с Украиной.

Российскую делегацию на заседании возглавит замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, который ранее был постпредом РФ при НАТО.