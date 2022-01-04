Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на Совете Россия-НАТО

Российскую делегацию на предстоящем 12 января первом за два года заседании Совета Россия-НАТО (СРН) в Брюсселе возглавит замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять", цитирует ТАСС слова Грушко.

В 2012-18 годах Грушко был постпредом РФ при НАТО в Брюсселе.

Ранее в НАТО подтвердили планы проведения заседания СРН. В преддверии заседания главы МИД стран Альянса проведут видеоконференцию 7 января, на которой обсудят требования России по вопросам евробезопасности.

Как было отмечено в заявлении НАТО по поводу предстоящего заседания СРН, "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО".

Россия планирует обсудить со странами Альянса требование вывода американского ядерного оружия из Европы, отказ от размещения обычных военных сил НАТО у границ РФ, отказ от курса на вовлечение в НАТО Украины и Грузии.