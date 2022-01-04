Главы МИД НАТО обсудят требования России по евробезопасности

Министры иностранных дел стран НАТО 7 января обсудят в формате видеоконференции требования России по евробезопасности. Об этом сообщается в Twitter Альянса.

Встреча пройдет в преддверии назначенного на 12 января заседания Совета Россия - НАТО (СРН). Совет соберется первый раз за два года, ранее 4 января его проведение подтвердил генсек НАТО и председатель Совета Йенс Столтенберг. На встрече планируется обсудить российские требования касательно евробезопасности.

По всей видимости, на встрече глав МИД стран НАТО стороны постараются согласовать свою позицию на заседании СРН.

Как было отмечено в заявлении НАТО по поводу предстоящего заседания СРН, "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО".

Россия планирует обсудить со странами Альянса требование вывода американского ядерного оружия из Европы, отказ от размещения обычных военных сил НАТО у границ РФ, отказ от курса на вовлечение в НАТО Украины и Грузии.

В ночь на 31 декабря президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден провели телефонные переговоры, которые продлились 50 минут. Главной темой стали, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, предстоящие переговоры о гарантиях безопасности. Стороны договорились держать ход переговоров под личным контролем.