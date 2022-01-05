Yonhap: КНДР, возможно, запустила гиперзвуковую ракету

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил РК (ОКНШ ВС РК), запуск "неопознанного снаряда" был осуществлен в 8 часов 10 минут по местному времени (2:10 ночи по Москве) с суши в сторону Японского моря. Официально высказано предположение, что это была баллистическая ракета. Как отмечает информагентство Yonhap, на неофициальном уровне пошли слухи, что это была гиперзвуковая ракета малой дальности. Не исключено, что это стало повтором старта гиперзвуковой ракеты КНДР "Хвасон-8", запущенной 28 сентября прошлого года.

"В настоящее время наши войска наблюдают за ситуацией и возможными повторными запусками", - заявили в ОКНШ ВС РК, добавив, что они вместе с американцами продолжают анализировать информацию по состоявшемуся старту.

Местные СМИ отметили, что запуск стал первым в 2022 году военным действием со стороны КНДР. Скорее всего, Северная Корея сейчас проводит регулярные маневры, в рамках которых и был произведен старт.

В предыдущий раз Пхеньян запускал ракеты 78 дней назад: 19 октября 2021 года с подводной лодки была успешно запущена баллистическая ракета.