"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан на две недели

Российская авиакомпания "Аэрофлот" решила приостановить продажу билетов на рейсы в Казахстан на срок две недели, а ближайшие рейсы в некоторые города страны отменила. Об этом говорится в сообщении самой компании.

"Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полетов в республику временно невозможно", - объяснили в компании. Речь идет о запланированных на 6 и 7 января рейсах в Алма-Ату и Нур-Султан (туда и обратно), а также рейс в Актобе 8 января. Пассажирам отмененных рейсов вернут потраченные деньги.

"В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели. Авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем статусе выполнения полетов в города республики", - отметил авиаперевозчик (цитата по "Интерфаксу").

Ранее о приостановке продажи билетов в Казахстан объявила авиакомпания S7, срок остановки - до 23 января. При этом пока рейсы перевозчика выполняются. Наряду с двумя российскими авиакомпаниями о приостановке рейсов в Казахстан сообщали в "Азербайджанских авиалиниях", а также в кувейтской Jazeera Airways и белорусской "Белавиа".