S7 приостановила продажу авиабилетов в Казахстан

"Временно приостановлена продажа на рейсы в/из Казахстана до 23 января. На текущий момент рейсы S7 Airlines планируются к выполнению по расписанию", - говорится в сообщении.

В случае отмены рейсов авиакомпания пообещала проинформировать пассажиров через смс и на сайте.

Накануне на фоне ситуации в Казахстане отменил рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан "Аэрофлот". Также рейсы в Алма-Ату приостановили "Азербайджанские авиалинии", кувейтская авиакомпания Jazeera Airways и белорусская авиакомпания "Белавиа".