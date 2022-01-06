Байден: Прошлогодний штурм Капитолия был вооруженным восстанием

Президент США Джо Байден в ходе выступления в стенах Конгресса заявил, что бывший глава американского государства Дональд Трамп пытался избежать мирной передачи власти, проиграв выборы главы государства в ноябре 2020 года.

"Капитолий подвергся нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание, - уверен Байден (цитата по ТАСС). - Впервые в истории президент не только проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, когда толпа, прибегнув к насилию, ворвалась в Капитолий. Однако они не добились своего. И в этот день поминовения мы должны гарантировать, что такая атака никогда, никогда не произойдет вновь".

Ровно год назад сторонники Дональда Трампа атаковали здание Конгресса, чтобы помешать церемонии утверждения итогов президентских выборов.