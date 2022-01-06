Год назад анархия в Капитолии потрясла Америку. Что это было и какие уроки извлекли политики в США?

Шестого января 2021 года обе палаты конгресса США собрались на заседание по утверждению демократа Джозефа Байдена победителем выборов президента, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но спустя несколько минут заседание было прервано после того, как в здание стали прорываться несогласные с итогами выборов сторонники Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Дональд Трамп, который после тех событий на несколько месяцев ушел в тень, 6 января планировал провести пресс-конференцию на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде и впервые высказаться о событиях годичной давности. Но в последний момент Трамп пресс-конференцию отменил. Ресурс axios.com утверждает, что отказаться от идеи его убедили ближайшие соратники-республиканцы. Они считают, что раскручивание этой темы может расколоть консервативный электорат, поэтому в преддверие осенних промежуточных выборов в Конгресс предлагают делать больше акцента на предлагаемых партией реформах.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Поэтому влиятельные конгрессмены от Республиканской партии в основном занимают умеренную позицию: они не слишком стремятся вообще вспоминать о тех событиях, а если и вспоминают, то пытаются выдержать баланс - критикуют насилие во время беспорядков 6 января, но обвиняют демократов в том, что те используют произошедшее как политическое оружие.

Последние действительно выжимают все возможное из событий, кадры которых потрясли не только Америку, но и весь мир. Об этом красноречиво говорит одно только количество запланированных на годовщину мероприятий. С заявлениями выступит весь цвет партии - президент Джозеф Байден, вице-президент Камала Харрис, спикер Палаты представителей Нэнси Пелози. "Для президента 6 января было одним из самых темных дней нашей демократии", - заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. В полдень в Палате представителей прозвучит молитва. По данным USA Today, также запланирована дискуссия с историками с тем, чтобы "определить и сохранить правильную подачу событий 6 января".

Как 6 января 2021 изменило Америку?

События 6 января и то, что за ними последовало, с предельной четкостью подтвердили - раскол в США стал частью системы, и обе стороны не залечивают его, а эксплуатируют ради собственного политического выживания. В погоне за властью американская верхушка становится недоговороспособной и сама крушит вековые устои.

Так, пускай политики в США на словах осуждают насилие, рядовые американцы (как демократы, так и республиканцы) все чаще считают агрессию единственным верным способом заявить о том, что их тревожит, добиться своих целей. Недавний опрос газеты The Washington Post и Университета Мэриленда показал, что каждый третий американец уверен - "насилие против властей может иногда быть оправданным". Для сравнения, в 1990-ых так считал только каждый десятый.

Избранного президента США Джозефа Байдена, которого мейнстрим-пресса превозносила как спасителя и объединителя нации, привели к присяге 20 января при невиданных обстоятельствах - в американской столице действовал режим ЧС, а периметр в ее центре еще несколько месяцев охраняли тяжеловооруженные солдаты и техника. Военное присутствие в центре Вашингтона породило множество ироничных сравнений с "банановыми республиками" и горячими точками.

Фото: AP Photo/John Minchillo

Тяготение Кремниевой долины к демократам в последние годы секретом не было, но никогда еще IT-гиганты столь откровенно и прямо не вмешивались в политику, как после событий в Капитолии. Не избранные народом власти, не суды, а Марк Цукерберг и Ко теперь стали решать, где правда и чью точку зрения американцам можно слушать, а чью - нет. Президента США Дональда Трампа заблокировали во всех популярных соцсетях, перерезав ему каналы для прямого общения с избирателями. Такая откровенная цензура вызвала ропот даже среди ближайших союзников Америки. Что делать с растущим влиянием IT-гигантов - вопрос, который тревожит не только республиканцев, но и демократов.

Минюст США развернул беспрецедентное по масштабам следствие, фигурантами которого стали свыше четырех сотен участников событий 6 января. Процесс еще глубже расколол не только общество, но и семьи: американцы доносили на своих близких, участвовавших в беспорядках у Капитолия, отправляя их под арест. Например, 18-летняя Элена Дюк из штата Массачусетс прямо в своем Twitter выложила видеозапись, на которой ее приехавшую к Капитолию мать ударили в лицо, и подписала: "Мам, помнишь, ты говорила мне не участвовать в протестах Black Lives Matter, потому что это опасно? Это ты?" В результате ее мать опознали и арестовали. В рамках этого следствия уже несколько человек приговорены к реальным тюремным срокам.

20:00 - Капитолий освобожден от протестующих, правоохранители установили вокруг него периметр безопасности. Силовики теснят протестующих от здания Конгресса, применяют спецсредства. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Наконец, беспорядки тяжело ударили по и без того падающему престижу полицейской службы. Из полиции Капитолия за первые четыре месяца после кризиса уволились более 70 служащих. А четверо полицейских, которые принимали участие в событиях 6 января, покончили жизнь самоубийством.

Чья сторона - правильная?

Едва ли можно однозначно назвать события 6 января 2021 года попыткой насильственного захвата власти в США. Прорыв толпы в Капитолий был стихийным, протестующие позировали в кабинетах конгрессменов, громили и мародерствовали, но организованных требований не выдвигали. Сам Трамп подогревал сторонников и ставил под сомнение итоги выборов, но, когда дошло до беспорядков, никаких попыток использовать протест не предпринял, а затем призывал толпу разойтись по домам. Во многом произошедшее стало результатом грубых просчетов при обеспечении безопасности важнейшего мероприятия. О проведении акции в центре Вашингтона было известно заранее. Но когда ситуация на ступенях Капитолия накалилась, оказалось, что правоохранители в явном меньшинстве и не способны сдерживать толпу.

12:53 - Несколько десятков протестующих сторонников вступили в столкновения с полицией у здания Капитолия, прорвав оцепление. Правоохранители применили слезоточивый газ. Фото: AP Photo/Julio Cortez

Тем не менее, политики Демократической партии последовательно клеймят Трампа и его сторонников как заговорщиков, пытавшихся уничтожить государственный строй. Но за позор 6 января демократы ответственны не меньше тех, кого они пытаются обвинить. Ведь именно либеральные активисты в последние годы активно использовали насилие для достижения своих политических целей. Прежде всего, конечно, речь о массовых протестах и погромах на волне движения Black Lives Matter в 2020 году. Верхушка Демократической партии этот силовой активизм остановить не пыталась, а в отдельных регионах политики шли на поводу у погромщиков, например, выполняя их требования о роспуске или сокращении полицейских департаментов.

Под предводительством Байдена ничего принципиально не изменилось. Демократы через дружественную им прессу агрессивно насаждают свою правду, свою новую этику. А сторонников Трампа, за которым голоса 70 миллионов американцев, либо игнорируют, либо записывают в радикальные элементы.

Так, во многом события 6 января были спровоцированы сомнениями консерваторов в том, что президентские выборы-2020 в США были честными. Демократы во главе с Байденом, дружественная им пресса и соцсети просто навесили ярлык "ложь" на любые попытки усомниться в этом и посчитали это достаточным. Но согласно последнему опросу Axios-Momentive, 42 (!) процента - то есть лишь немногим меньше половины американцев, и сегодня отвечают "нет" или "не уверен" на вопрос о том, легитимна ли победа Байдена.

20:06 – Члены обеих палат Конгресса возвращаются в Капитолий, слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновляются. Вице-президент Майк Пенс заявил, что "мир увидит прочность и силу нашей демократии". Несколько членов Палаты представителей чуть было не подрались после того, как демократ из Пенсильвании Конор Лэмб обвинил республиканцев во "лжи", из-за которой толпа прорвалась в Капитолий. Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Разве все это похоже на правление президента всех американцев? Спустя год можно с уверенностью сказать, что при всем различии в целях, ценностях, темпераменте и стиле правления, Байден оказался ничем не успешнее Трампа в деле объединения Разъединенных Штатов Америки. Поэтому мало кто сегодня возьмется исключить возможность повторения событий 6 января 2021 года.