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Год назад анархия в Капитолии потрясла Америку. Что это было и какие уроки извлекли политики в США?

Год назад анархия в Капитолии потрясла Америку. Что это было и какие уроки извлекли политики в США?

Текст: Игорь Дунаевский
К годовщине событий 6 января 2021 года, оставивших глубокий шрам на лице американской демократии, оба политических лагеря в США готовились основательно. В этот день год назад сторонники Дональда Трампа, ставившие под сомнение победу Джозефа Байдена на президентских выборах, собрались в центре Вашингтона. Демонстрация у Капитолия, где проходила церемония утверждения итогов выборов-2020, переросла в столкновения с полицией, а затем толпа прорвалась внутрь. На несколько часов здание американского Конгресса охватила анархия, пока подразделения Национальной гвардии не установили над ним контроль. Погибли четыре участника беспорядков, включая ветерана ВВС США Эшли Бэббит - безоружную женщину в коридорах Капитолия застрелил полицейский. Никогда еще нынешнее поколение американцев не видело в центре своей столицы событий, столь напоминавших подстрекаемые Вашингтоном "цветные революции" в других странах. И никогда еще легитимность президентских выборов в США не вызывала столько вопросов.
Шестого января 2021 года обе палаты конгресса США собрались на заседание по утверждению демократа Джозефа Байдена победителем выборов президента, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но спустя несколько минут заседание было прервано после того, как в здание стали прорываться несогласные с итогами выборов сторонники Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Дональд Трамп, который после тех событий на несколько месяцев ушел в тень, 6 января планировал провести пресс-конференцию на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде и впервые высказаться о событиях годичной давности. Но в последний момент Трамп пресс-конференцию отменил. Ресурс axios.com утверждает, что отказаться от идеи его убедили ближайшие соратники-республиканцы. Они считают, что раскручивание этой темы может расколоть консервативный электорат, поэтому в преддверие осенних промежуточных выборов в Конгресс предлагают делать больше акцента на предлагаемых партией реформах.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Поэтому влиятельные конгрессмены от Республиканской партии в основном занимают умеренную позицию: они не слишком стремятся вообще вспоминать о тех событиях, а если и вспоминают, то пытаются выдержать баланс - критикуют насилие во время беспорядков 6 января, но обвиняют демократов в том, что те используют произошедшее как политическое оружие.

Последние действительно выжимают все возможное из событий, кадры которых потрясли не только Америку, но и весь мир. Об этом красноречиво говорит одно только количество запланированных на годовщину мероприятий. С заявлениями выступит весь цвет партии - президент Джозеф Байден, вице-президент Камала Харрис, спикер Палаты представителей Нэнси Пелози. "Для президента 6 января было одним из самых темных дней нашей демократии", - заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. В полдень в Палате представителей прозвучит молитва. По данным USA Today, также запланирована дискуссия с историками с тем, чтобы "определить и сохранить правильную подачу событий 6 января".

Как 6 января 2021 изменило Америку?

События 6 января и то, что за ними последовало, с предельной четкостью подтвердили - раскол в США стал частью системы, и обе стороны не залечивают его, а эксплуатируют ради собственного политического выживания. В погоне за властью американская верхушка становится недоговороспособной и сама крушит вековые устои.

Так, пускай политики в США на словах осуждают насилие, рядовые американцы (как демократы, так и республиканцы) все чаще считают агрессию единственным верным способом заявить о том, что их тревожит, добиться своих целей. Недавний опрос газеты The Washington Post и Университета Мэриленда показал, что каждый третий американец уверен - "насилие против властей может иногда быть оправданным". Для сравнения, в 1990-ых так считал только каждый десятый.

Избранного президента США Джозефа Байдена, которого мейнстрим-пресса превозносила как спасителя и объединителя нации, привели к присяге 20 января при невиданных обстоятельствах - в американской столице действовал режим ЧС, а периметр в ее центре еще несколько месяцев охраняли тяжеловооруженные солдаты и техника. Военное присутствие в центре Вашингтона породило множество ироничных сравнений с "банановыми республиками" и горячими точками.

Фото: AP Photo/John Minchillo

Тяготение Кремниевой долины к демократам в последние годы секретом не было, но никогда еще IT-гиганты столь откровенно и прямо не вмешивались в политику, как после событий в Капитолии. Не избранные народом власти, не суды, а Марк Цукерберг и Ко теперь стали решать, где правда и чью точку зрения американцам можно слушать, а чью - нет. Президента США Дональда Трампа заблокировали во всех популярных соцсетях, перерезав ему каналы для прямого общения с избирателями. Такая откровенная цензура вызвала ропот даже среди ближайших союзников Америки. Что делать с растущим влиянием IT-гигантов - вопрос, который тревожит не только республиканцев, но и демократов.

Минюст США развернул беспрецедентное по масштабам следствие, фигурантами которого стали свыше четырех сотен участников событий 6 января. Процесс еще глубже расколол не только общество, но и семьи: американцы доносили на своих близких, участвовавших в беспорядках у Капитолия, отправляя их под арест. Например, 18-летняя Элена Дюк из штата Массачусетс прямо в своем Twitter выложила видеозапись, на которой ее приехавшую к Капитолию мать ударили в лицо, и подписала: "Мам, помнишь, ты говорила мне не участвовать в протестах Black Lives Matter, потому что это опасно? Это ты?" В результате ее мать опознали и арестовали. В рамках этого следствия уже несколько человек приговорены к реальным тюремным срокам.

20:00 - Капитолий освобожден от протестующих, правоохранители установили вокруг него периметр безопасности. Силовики теснят протестующих от здания Конгресса, применяют спецсредства. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Наконец, беспорядки тяжело ударили по и без того падающему престижу полицейской службы. Из полиции Капитолия за первые четыре месяца после кризиса уволились более 70 служащих. А четверо полицейских, которые принимали участие в событиях 6 января, покончили жизнь самоубийством.

Чья сторона - правильная?

Едва ли можно однозначно назвать события 6 января 2021 года попыткой насильственного захвата власти в США. Прорыв толпы в Капитолий был стихийным, протестующие позировали в кабинетах конгрессменов, громили и мародерствовали, но организованных требований не выдвигали. Сам Трамп подогревал сторонников и ставил под сомнение итоги выборов, но, когда дошло до беспорядков, никаких попыток использовать протест не предпринял, а затем призывал толпу разойтись по домам. Во многом произошедшее стало результатом грубых просчетов при обеспечении безопасности важнейшего мероприятия. О проведении акции в центре Вашингтона было известно заранее. Но когда ситуация на ступенях Капитолия накалилась, оказалось, что правоохранители в явном меньшинстве и не способны сдерживать толпу.

12:53 - Несколько десятков протестующих сторонников вступили в столкновения с полицией у здания Капитолия, прорвав оцепление. Правоохранители применили слезоточивый газ. Фото: AP Photo/Julio Cortez

Тем не менее, политики Демократической партии последовательно клеймят Трампа и его сторонников как заговорщиков, пытавшихся уничтожить государственный строй. Но за позор 6 января демократы ответственны не меньше тех, кого они пытаются обвинить. Ведь именно либеральные активисты в последние годы активно использовали насилие для достижения своих политических целей. Прежде всего, конечно, речь о массовых протестах и погромах на волне движения Black Lives Matter в 2020 году. Верхушка Демократической партии этот силовой активизм остановить не пыталась, а в отдельных регионах политики шли на поводу у погромщиков, например, выполняя их требования о роспуске или сокращении полицейских департаментов.

Фото: Wong Maye-E/AP
YouTube запретил сомневаться в честности или итогах выборов в США

Под предводительством Байдена ничего принципиально не изменилось. Демократы через дружественную им прессу агрессивно насаждают свою правду, свою новую этику. А сторонников Трампа, за которым голоса 70 миллионов американцев, либо игнорируют, либо записывают в радикальные элементы.

Так, во многом события 6 января были спровоцированы сомнениями консерваторов в том, что президентские выборы-2020 в США были честными. Демократы во главе с Байденом, дружественная им пресса и соцсети просто навесили ярлык "ложь" на любые попытки усомниться в этом и посчитали это достаточным. Но согласно последнему опросу Axios-Momentive, 42 (!) процента - то есть лишь немногим меньше половины американцев, и сегодня отвечают "нет" или "не уверен" на вопрос о том, легитимна ли победа Байдена.

20:06 – Члены обеих палат Конгресса возвращаются в Капитолий, слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновляются. Вице-президент Майк Пенс заявил, что "мир увидит прочность и силу нашей демократии". Несколько членов Палаты представителей чуть было не подрались после того, как демократ из Пенсильвании Конор Лэмб обвинил республиканцев во "лжи", из-за которой толпа прорвалась в Капитолий. Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Разве все это похоже на правление президента всех американцев? Спустя год можно с уверенностью сказать, что при всем различии в целях, ценностях, темпераменте и стиле правления, Байден оказался ничем не успешнее Трампа в деле объединения Разъединенных Штатов Америки. Поэтому мало кто сегодня возьмется исключить возможность повторения событий 6 января 2021 года.

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