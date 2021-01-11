Ярлык для террориста

По следам чрезвычайных событий в Вашингтоне уже открыто 25 уголовных дел с обвинением в "домашнем терроризме". Эту цифру, как сообщает Reuters, озвучил конгрессмен от Демократической партии Джейсон Кроу со ссылкой на представителя Пентагона Райана Маккарти. Фамилия для Америки знаковая - его однофамилец Джозеф Маккарти в конце 40-х-начале 50-х годов прошлого века отметился репрессиями против "антиамерикански настроенных коммунистов". Для сторонников Байдена, развернувших "охоту на ведьм" в отношении неамерикански (un-American) ведущих себя республиканцев, "домашний терроризм" как ярлык и определение сути совершенных правонарушений на Капитолии - настоящий подарок. Ведь что еще сильнее с психологической точки зрения может подействовать на общественное сознание до сих пор не оправившейся от терактов 9/11 страны, чем раздуваемые либеральными СМИ фобии внутреннего терроризма? Соответствующая медийная кампания уже запущена - на днях телеканал ABC показал документальный фильм, где прямо прочерчены параллели нынешних событий на Капитолии с самой смертельной в истории США вылазкой праворадикалов, взорвавших в 1995 году правительственное здание в Оклахома-Сити. Между тем, согласно определению ФБР, под термином "домашний терроризм" понимаются "насильственные криминальные акты, совершенные отдельными лицами или группами для продвижения идеологических целей, включая политические, религиозные, социальные или расистские". Тем удивительнее, что отдельной уголовной статьи с таким названием, в отличие, например, от "материальной помощи международным террористическим группировкам", в законах США в принципе нет (хотя определение "домашнего терроризма" там присутствует с 2001 года).

Как будут карать протестующих

Новый закон, направленный на борьбу с "домашним терроризмом при уважении свободы слова и гражданских свобод" Джозеф Байден своим сторонникам обещал принять еще в ходе президентской кампании. После событий на Капитолии сомнений в том, что это будет сделано, нет. Вот только что останется после этого от закрепленных в конституции страны гражданских свобод в США, остается под большим вопросом, считают американские правозащитники. А журнал The Intercept пишет о том, что ярлык "террорист" выглядит "уязвимым к политической эксплуатации" и указывает на риски его расширительного толкования в угоду складывающейся конъюнктуре.

Пока же прокурорам американского минюста рекомендовано задействовать имеющийся в наличии юридический инструментарий в рамках раскручивающегося маховика политических по своей сути репрессий. Благо, в случае с США, занимающими первое место в мире по количеству осужденных и отбывающих наказание граждан (2,4 миллиона человек), с этим проблем не предвидится. По данным журнала Time, на первом месте среди грядущих обвинений в адрес сторонников Трампа - заговор, под которым понимается сговор двух или больше людей для совершения преступления. Если же речь пойдет о "заговоре с целью мятежа", такое определение федерального закона N 2384 можно "натянуть" на всех без исключения участников многотысячного марша "Спасти Америку", переросшего в стихийный захват конгресса, то наказание за него 20 лет тюрьмы!

Как прогнозируют американские юристы, карать проявивших политическое инакомыслие на Капитолии граждан будут также уголовными статьями о подстрекательстве, вандализме, вторжении и разрушении федеральной собственности (до 10 лет тюрьмы), убийстве полицейского (пожизненное наказание или смертная казнь), нападении на стражей порядка с использованием подручных средств в качестве оружия (до 20 лет тюрьмы), незаконного наличия оружия или взрывчатки (до 10 лет тюрьмы).

Пули для несогласных

Оружие действительно было применено во время "штурма" конгресса. Правда, это было сделано охраной здания против самих протестующих. Как известно, в результате была застрелена 35-летняя ветеран американских ВВС Эшли Бэббит, успевшая отслужить в Ираке и Афганистане, а затем ставшая частным предпринимателем и совладелицей семейного бизнеса. Типичная представительница американского среднего класса получила пулю в шею и, истекая кровью, скончалась прямо во "дворце американской демократии". "Она была нормальной жительницей Калифорнии. Моей сестре было 35 лет, и она прослужила в армии 14 лет - это большая часть сознательной жизни. Если ты чувствуешь, что отдал большую часть жизни за свою страну и тебя не слушают - это очень горькая пилюля. Вот почему она была расстроена", - рассказал The New York Times брат погибшей Роджер Уитхефт.

Впрочем, американские либеральные СМИ, покопавшись в биографии Эшли Бэббит, быстро выудили все возможное для ее дискредитации в глазах общества. Ее назвали неуравновешенной сторонницей безумных теорий заговора и экстремистских взглядов, нарушительницей правил дорожного движения, недослужившей даже до пенсии военнослужащей, и убежденной противницей ношения масок. Экстраполяция этой характеристики на всех сторонников Трампа читается между строк. За исключением одного факта - в 2020 году за Трампа проголосовали даже по официальным данным почти 75 миллионов американцев! Это абсолютный исторический рекорд для республиканцев и почти половина избирателей страны.

Карать протестующих будут по уголовным статьям о подстрекательстве, вандализме, вторжении и разрушении федеральной собственности (до 10 лет тюрьмы)

Про похороны Эшли Бэббит пока нет никакой информации. Неизвестно даже будет ли эта церемония проведена открыто или тайно. А в интернете тем временем вовсю обсуждают, кто может посетить это траурное мероприятие. И напоминают, что прошлогодние похороны застреленного полицией Миннеаполиса чернокожего наркомана Джорджа Флойда, вызвавшие минувшей весной столкновения на расовой почве по всей Америке, транслировались телевидением в прямом эфире. То обстоятельство, что сакральную жертву в угоду политическому моменту сделали из настоящего уголовника (афроамериканец был признан виновным в восьми преступлениях в течение восьми лет), никого при этом не смутило.

Бэббит и Флойд - два человека, убитые хоть и при разных обстоятельствах, но в одном и том же "демократическом государстве". А отношение к этим трагедиям со стороны американского общества наглядно демонстрирует происходящие в стране разрушительные процессы.