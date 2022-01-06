"Газпром" и турецкая BOTAS подписали новый контракт на поставки газа

"Газпром экспорт" и турецкая компания BOTAS подписали пакет соглашений на поставку газа, рассчитанный на 4 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Новый пакет соглашений с турецкой стороной был заключен еще 30 декабря прошлого года. В частности, соглашение подразумевает поставки газа общим объемом до 5,75 млрд кубометров по "Турецкому потоку". Контракт начал действовать с 1 января этого года.

Государственная компания BOTAS является основным партнером "Газпрома" в Турции.

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за последние 13 лет объем газа - он составил 514,8 млрд кубометров.