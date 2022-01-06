Генсек ОДКБ рассказал, какие задачи будут выполнять миротворцы в Казахстане

О целях, которые поставлены перед коллективными миротворческими силами ОДКБ, направленными в Казахстан, рассказал генеральный секретарь этой международной организации Станислав Зась.

"Если говорить о поставленных задачах, то условно их можно разделить на две основные: Первая - охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов; а вторая - оказание помощи в поддержании правопорядка. Это необходимо, чтобы люди чувствовали себя безопасно", - цитирует РИА Новости генсека ОДКБ.

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Недовольства позже распространились и на другие города республики. После чего в Казахстане на две недели был введен режим чрезвычайного положения.

Российские десантники, входящие в коллективные силы оперативного реагирования (КСОР - военная структура ОДКБ, в которую входят наиболее подготовленные воинские подразделения государств - членов ОДКБ), сегодня прибыли в Казахстан.