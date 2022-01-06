Минобороны РФ: Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан

Там, отметили, что на территорию Казахстана доставили российский контингент самолеты военно-транспортной авиации. Сейчас в Казахстан продолжают перебрасывать российских миротворцев со штатной техникой.

Так, из пункта постоянной дислокации на аэродром "Чкаловский" переброшены подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Также марши совершили десантники Ивановского соединения ВДВ - на аэродром "Иваново-Северный", а Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром "Ульяновск-Восточный". На аэродромах ведется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации.

Как ранее сообщалось, коллективные миротворческие силы ОДКБ будут заниматься в Казахстане охраной государственных и военных объектов, а также оказывать содействие в стабилизации обстановки.