Кремль опубликовал заявление ОДКБ по отправке миротворцев в Казахстан

В тексте заявления указывается, что поводом к направлению миротворческого контингента стало обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также "угроза национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан", которая оказалась вызвана, "в том числе, вмешательством извне". Основанием для решения Совета коллективной безопасности ОДКБ стала статья 4 Договора о коллективной безопасности.

Миротворцы будут направлены "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", говорится в тексте заявления.

Напомним, массовые протесты в Казахстане, связанные с ростом цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Как минимум восемь полицейских и двое военнослужащих погибли. Президент страны Токаев отправил в отставку правительство и объявил режим чрезвычайного положения.