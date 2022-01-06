Пашинян сообщил о решении ОДКБ направить миротворческие силы в Казахстан

Организация Договора о коллективной безопасности приняла решение направить миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Об этом передает ТАСС со ссылкой на действующего председателя организации, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"В связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ <…> принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.

Пашинян сослался на статью 4 Договора о коллективной безопасности.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на совещании, что обратился к партнерам по ОДКБ c просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу.

"На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", - подчеркнул президент. И добавил, что в связи с этим считает свое обращение к членам ОДКБ "абсолютно уместным и своевременным".

Отметим, что в связи с введением в Казахстане комендантского часа МИД России рекомендует россиянам укрыться дома или в гостинице с запасами продовольствия. Тем более им не следует появляться в местах массового скопления граждан.