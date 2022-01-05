Четвертый день беспорядков в Казахстане. Итоги

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил вину за возникшую в стране тяжелую ситуацию на правительство, которое он ранее отправил в отставку, а также на компании "Казмунайгаз" и "Казакгаз". Он раскритиковал то, как выполняется его июньское поручение об ускорении строительства нового завода на базе "КазГПЗ", производящего сжиженный газ в Мангистауской области. Глава государства распорядился ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель на 180 дней. Кроме того, поручил ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам, рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней, а также рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.

В свою очередь и. о. премьер-министра страны Алихан Смаилов распорядился отложить на год переход на реализацию сжиженного газа на электронной торговой площадке. Соответствующим ведомствам и государственным органам было поручено провести расследование на предмет "ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа".

Беспорядки не утихают

Примерно в 12 часов дня в среду стало известно, что погромщики в Алма-Ате, где ранее был введен режим ЧП и комендантский час, ворвались в здание городской администрации. С восточной стороны здания на первом этаже начался пожар. Как сообщил заместитель акима (градоначальника) Алма-Аты Ержан Бабакумаров, сотрудников городской администрации вывели до того, как начался штурм. Позже поступили сообщения о том, что вооруженные люди начали громить президентскую резиденцию, а также офис МТРК "Мир" в Алма-Ате.

По сообщениям портала Orda.kz, был захвачен местный аэропорт. Многие авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", "Белавиа" и "Азербайджанские авиалинии", начали отменять свои рейсы в Алма-Аты из-за продолжающихся беспорядков. Агентство ТАСС со ссылкой на очевидца событий сообщило, что в городе также было захвачено здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Кроме того, как сообщил ТАСС со ссылкой на портал KazTAG, в городе Талдыкорган снесли памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. По сообщению компании Air Astana, свою работу приостановил аэропорт казахстанского города Актау.

Обращения Токаева

В связи со сложившейся ситуацией президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Нур-Султане режим чрезвычайного положения до 19 января. Он также выступил с очередным обращением к нации, сообщив, в частности, что в Алма-Ате происходят массовые нападения на правоохранителей, есть убитые и раненые.

"Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улице, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты", - сказал Токаев. Он также отметил, что у хулиганствующих элементов четко прослеживается организованность, что "свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

Глава республики заверил, что он намерен "что бы ни было" оставаться в Нур-Султане и в скором времени планирует выступить с новыми предложениями о политической трансформации Казахстана. Президент также объявил, что становится председателем Совета безопасности страны. "Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - сказал Токаев. По его словам, казахстанские власти получают многочисленные просьбы от граждан страны о защите их жизней.

Ввиду сложившейся ситуации, как сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал "Мир-24", на всей территории Казахстана вводится режим чрезвычайного положения.