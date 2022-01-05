В Алма-Ате вооруженные протестующие громят резиденцию президента

В Алма-Ате протестующие - многие из которых вооружены карабинами, автоматами и гранатами - громят президентскую резиденцию.

Как сообщает ТАСС, здание в настоящий момент в дыму, огнем охвачены прилегающие помещения. После перестрелки силовики покинули резиденцию.

Напомним, акции протеста в республике начались 2 января, когда жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области выступили против высоких цен на топливо. Постепенно в череду беспорядков стали вступать все новые областные центры, а манифестации переросли в столкновения с силовиками.

Для наведения порядка полиция применяла газ и светошумовые гранаты. Однако на данный момент уже известно о нескольких жертвах среди правоохранителей. При этом, как считает президент страны Касым-Жомарт Токаев, у хулиганствующих элементов четко прослеживается организованность, что "свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

По решению Токаева, в нескольких регионах, Алма-Ате и Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения до 19 января.