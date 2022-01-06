Хроника 6 января: Как Америка примерила статус "банановой республики"

6 января 2021 года обе палаты Конгресса США собрались на заседание по утверждению демократа Джозефа Байдена победителем выборов президента, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но спустя несколько минут заседание было прервано после того, как в здание стали прорываться несогласные с итогами выборов сторонники Дональда Трампа. Беспорядки в сердце столицы, по признанию самих же политиков в США, стали "несмываемым пятном" на американской демократии. Как развивались события в тот день - в хронике "РГ" (время по Вашингтону).