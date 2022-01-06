Как попасть в автомобиль, если двери и замки замерзли

После зимних перепадов температур нередко случается, что двери вашего автомобиля примерзают к уплотнителям, а влага в личинках замков замерзает. В результате вы не можете оперативно попасть в салон автомобиля, а пытаясь прорваться внутрь, нередко наносите машине урон. "РГ" рассказывает, что в такой ситуации делать нужно, а что - лучше не стоит.

Превентивные меры

Конечно, в выигрышной ситуации окажутся те автомобилисты, которые думают наперед и перед постановкой машины на прикол обрабатывают проемы дверей и в особенности уплотнители, силиконовой смазкой, а в личинки замков запрыскивают немного универсальной смазки (к примеру, литол, солидол и даже обычное моторное масло).

Петли дверей и запорные механизмы замков лучше всего обработать специальной адгезивной смазкой, поскольку обычное моторное масло на таких деталях долго не удержится. В ходе таких профилактических мероприятий не стоит забывать про обработку универсальными смазками крышек капота, багажника и лючка бензобака.

Если двери примерзли

Однако что делать, если створки дверей, механизмы запора капота и багажника и лючка топливного бака все-таки примерзли? В таком случае следует применить разного рода размораживатели и при этом не забывать, что такие "спецсредства" имеют разную степень эффективности. Увы, такие известные способы, как дыхание в личинку замка (в том числе через соломинку), нагревание ключа зажигалкой и прикладывание к механизму замка грелки или бутылки с горячей водой нередко оказываются неэффективными. Но тем не менее попробовать эти меры все-таки стоит.

Рекомендуем также приобрести и держать при себе специальный брелок для размораживания замков. Изделие, работающее от пальчиковых батареек, снабжено выдвижным металлическим "жалом", которое после включения устройства нагревается до такой степени, что до него не дотронешься. После того как оно помещается в личинку замка, последний, как правило, удается быстро разморозить.

Правильная автохимия

Однако даже более эффективной окажется автохимия и прежде всего - фирменные размораживатели типа "жидкого ключа". Баллончик с данной жидкостью можно купить в любом автомагазине.

Вставляем носик баллончика в ячейку, впрыскиваем жидкость, ждем полминуты, и после этого можно вставлять ключ - дверь с большой долей вероятности откроется. Наш опыт говорит о том, что в качестве размораживателей эффективными окажутся медицинский спирт и настойка боярышника, для доставки которых в личинку замка можно использовать шприц (все это приобретается в ближайшей отсеке).

Менее действенна, но в ряде случаев может помочь также и универсальная смазка WD-40, которую следует использовать с фирменной насадкой в виде трубки. А вот водка и "незамерзайка" в качестве средств для заливки в ячейку замка с большой степенью вероятности проблему не решат. Из парфюмерии же для этого метода подходят только те жидкости, содержание спирта в которых превышает 40-50% (например, тройной одеколон, с концентрацией более 60%).

Замки разблокированы, но двери не поддаются

Но что делать, если замки в конце концов удалось разблокировать, но двери все-равно не открываются, поскольку намертво примерзли к уплотнителям?

Если у вас в машине имеется автозапуск, запускаем двигатель дистанционно, и ждем пока салон хотя бы немного прогреется. Нет автозапуска? В этом случае опытным путем выясняем, какая створка примерзла в наименьшей степени. Определив такое слабое звено, работаем исключительно с ним. Багажная дверь, кстати, - не исключение. Иногда ее открыть оказывается проще всего, через открывшийся проем можно пробраться в салон.

В любом случае, легко надавливая и постукивая по углам дверной конструкции, пытаемся разрушить слой образовавшегося льда. После этого наливаем в бутылку-брызгалку омывающую жидкость (желательно - теплую) и тонкой струей плавим лед по периметру дверного проема.

Если и это не помогло, придется искать источник тепла, чтобы согреть им дверь. Как вариант, можно попросить соседа по парковке завести свой автомобиль и направить выхлоп на нужную дверь. Эффект будет сильнее, если на выхлопную трубу "помощника" надеть гофрированный патрубок (например, от пылесоса) и направить струю теплого воздуха точно в кромку проема.

Альтернатива - уже упомянутое выше отогревание всего периметра проема пакетом, в который налита теплая вода, а также использование фена (это вариант по ряду причин затруднителен, понадобится как минимум удлинитель) или аккумуляторного строительного фена (такой инструмент недешев).

Достаточно эффективен и следующий способ - заливка жидкостей, способных разрушать лед (спирт, размораживатель замков, антифриз, тосол и т.п.) в верхний зазор между дверью и кузовом. Лить таким же образом теплую воду не следует. Если дверь оперативно открыть не удастся, она в этом случае еще больше примерзнет.

Чего еще делать не надо

Главное, чего не следует делать, это сильно дергать за дверную ручку, стараясь отжать створку силой.

Так можно заработать проблемы посерьезнее - от повреждения лако-красочного покрытия до испорченных замков, ручек и приводов. Также плохой идеей является использование кипятка, который некоторые торопыги льют из чайника на ручки и кромку дверей. Шансы, что пострадает ЛКП кузова достаточно велики. Прогревать непосредственно замок пламенем зажигалки также не рекомендуется - это опасно для ЛКП кузова и механизма замка.

Ну и, открыв одну из дверей, не старайтесь открыть остальные, толкая створки с внутренней стороны плечом или ногой. Шансы порвать примерзший уплотнитель в противном случае будут очень велики. Штатные резинки не приспособлены к таким ударным нагрузкам.