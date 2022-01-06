Киргизия отменила предъявление ПЦР-теста для прибывающих из Казахстана

Власти Киргизии при въезде в страну отменили обязательное предъявление ПЦР-теста для лиц, прибывающих из Казахстана. Такое решение было принято кабинетом министров КР в связи с обострением обстановки в соседнем государстве.

Пограничная служба КР продолжает нести службу в усиленном режиме, на который перешла еще в канун Нового года. В настоящее момент пропуск грузов на киргизско-казахстанской границе идет в штатном режиме.

Однако в самом Казахстане, в связи с массовыми беспорядками, начал действовать режим чрезвычайного положения. Министерство иностранных дел Киргизии обратилось с просьбой к соотечественникам, находящихся в данное время на территории Республики Казахстан, соблюдать законодательство и правила пребывания в данной стране, не поддаваться на провокации, не принимать участие в конфликтных ситуациях, а также избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.

"МИД совместно с посольством КР в Нур-Султане и Генеральным консульством в Алма-Ате на постоянной основе отслеживает ситуацию и находится на связи с представителями киргизской диаспоры в Казахстане. В случае необходимости киргизстанцы, пожелавшие вернуться на родину, могут беспрепятственно это сделать. Контрольно- пропускные пункты работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Куда обращаться

Посольство Киргизии в Нур-Султане:

+996 (772) 454-444.

Генеральное консульство КР в Алматы:

+7 (777) 037-14-48;

+7 (777) 815-00-72.