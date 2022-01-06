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06.01.2022 07:08
Рубрика: Общество

Медики рассказали о лучшем чае для сосудов и снижения давления

Текст: Оксана Грибанова

Медики рассказали о полезных свойствах чая из шиповника, а также объяснили, как его правильно пить, чтобы получить всю пользу. Об этом пишет Magazin Novosti.

Фото: iStock
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Среди основных преимуществ, связанных с употреблением чая с шиповником, специалисты выделяют его пользу для сердечно-сосудистой системы. Так, флавоноиды в напитке помогают в борьбе с высоким давлением. Также вещества улучшают кровоток в сердце.

Кроме того, чай с шиповником содержит соединения, помогающие избавиться от боли в суставах.

Медики напомнили, что шиповник является чемпионом по содержанию витамина С среди других овощей и фруктов. Большое количество антиоксидантов (полифенолы, картоиноиды, витамины С и Е) в составе напитка - хорошая профилактика ряда хронических болезней и даже онкологии.

Специалисты предупредили, что не стоит заменять чаями обычную воду. Кроме того, не нужно заваривать слишком крепкий чай или пить его в большом количестве и слишком горячим.

Ранее кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала об эффекте воды с лимоном. По ее словам, "кислый лимон внутри организма работает как щелочь, способствуя восстановлению баланса".

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