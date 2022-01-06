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06.01.2022 17:02
Рубрика: В мире

На объектах Байконура сохраняют деловой настрой и прежний график

Текст: Александр Емельяненков
Протесты и массовые беспорядки в Казахстане, переходившие в вооруженные столкновения с силами правопорядка и армейским подкреплением, не затронули сколько-нибудь серьезным образом космодром "Байконур" и 75-тысячный город с тем же названием в Кзыл-Ординской области.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своих оценках сохраняет лаконичную сдержанность: "обстановка в городе и на объектах космодрома под контролем", а минувшая ночь, с 5 на 6 января, на Байконуре - "без происшествий". Но сама эта сдержанность между строк подразумевает: расслабляться нельзя.

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К середине 6 января стало известно, что в город и на рабочие места досрочно возвратились руководители администрации Байконура и представители ЦЭНКИ, РКК "Энергия", ЦСКБ-Прогресс, других предприятий российской космической отрасли, чьи филиалы базируются в городе или рядом с ним.

Как сообщил пресс-секретарь "Роскосмоса" Дмитрий Струговец, для возобновления подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел заместитель генерального директора госкорпорации по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

Напомним, что накануне "РГ" рассказала о предстоящих в этом году запусках с Байконура транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".

В соответствии с графиком полетов по российской программе Международной космической станции в 2022 году, уже утвержденной в "Роскосмосе", таких "грузовиков" намечено отправить три. И первый - "Прогресс МС-19" - должен стартовать к МКС уже 15 февраля. Два следующих "Прогресса", с порядковыми номерами 20 и 21 - соответственно, 3 июня и 26 октября.

Помимо этого готовят, разумеется, и пилотируемые пуски "Союзов". Тот, что намечен на весну 2022 года, должен обеспечить смену работающим сейчас на МКС российским космонавтам Петру Дубову и Антону Шкаплерову. Они стартовали из Казахстана, следят за тем, что там сейчас происходит, и вместе с нами надеются на благоразумный исход.

По информации от жителей самого Байконура, которым смогли дозвониться их знакомые из России, в городе открыты торговые центры и крупные магазины, после новогодней паузы вновь заработал рынок. В городском кинотеатре "Сатурн" бесплатно демонстрируют фильмы для детей, и зал на таких сеансах не пустует.

Не простаивают и спортзалы - в эти дни проводится новогодний Кубок Байконура по баскетболу среди школьников и чемпионат города по волейболу среди мужских и женских команд.

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