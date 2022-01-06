Нацбанк Казахстана сообщил о приостановке деятельности финансовых организаций

В Казахстане временно приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе фондовой биржи. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Нацбанка страны Олжас Рамазанов в эфире телеканала "Хабар 24".

"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана… сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", - цитирует ТАСС.

По его словам, данное решение принято на фоне контртеррористической операции и временных сбоев в работе интернета. Отмечается, что эта мера направлена на защиту здоровья и жизни работников и клиентов финансовых организаций. Работа финансовых организаций Казахстана приостановлена пока только на 6 января.

Напомним, массовые протесты в Казахстане, связанные с ростом цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил режим чрезвычайного положения и обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу. Организация Договора о коллективной безопасности приняла решение направить миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.