Посольство России пока не подтверждает открытие Израиля для привитых российскими вакцинами

"Согласно информации Министерства здравоохранения Израиля с 9 января 2022 года планируется разрешить въезд в страну "вакцинированных" иностранных туристов, - говорится в сообщении диппредставительства. - Посольство России пока не располагает официальным подтверждением от израильских властей о том, что данное изменение распространяется и на граждан, привитых российскими препаратами".

"Призываем граждан Российской Федерации учитывать это при планировании своих зарубежных поездок и исходить из сохранения действовавших до настоящего времени ограничений на въезд в Израиль", - подчеркивают в посольстве.