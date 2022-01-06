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06.01.2022 14:44
Рубрика: В мире

Правительство Казахстана ограничило на полгода цены на топливо

Текст: Иван Сысоев
Правительство Казахстана в соответствии с поручениями президента Касым-Жомарта Токаева приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

В частности, на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана.

Фото: Abduaziz MADYAROV / AFP
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На полгода введено временное государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива, а также мораторий на повышение тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в частности, говядину, баранину, картофель и морковь, правительство Казахстана установило запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота - на 6 месяцев, картофеля и моркови - на 3 месяца.

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