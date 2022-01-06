Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за помощь

Президент Казахстана Касым-Жомартом Токаев поблагодарил ОДКБ за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Глава казахстанского государства выразил благодарность ОДКБ в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем организации Станиславом Засем, передает РИА Новости.

В ходе беседы "обсуждалась ситуация в Казахстане и ход реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране", - сообщил Зайнетдинов.